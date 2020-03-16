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На белорусской таможне пытались занизить стоимость партии автохимии в 10 раз

16 марта 2020 07:09
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Новости Беларуси. Сотрудники Оперативной таможни выявили факт занижения стоимости партии товаров в 10 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случай произошёл в пункте пропуска «Бенякони». Два транспортных средства следовали из Литвы. В их грузовых отсеках перевозились моторные масла, лакокрасочные материалы, ароматизаторы. Всего 100 тысяч единиц таких товаров.

На белорусской таможне пытались занизить стоимость партии автохимии в 10 раз-1



По документам их общая стоимость составляла порядка 50 тысяч рублей. При досмотре одного из грузовиков сотрудники таможни обнаружили ещё один пакет документов на эти товары. Только указанная в них стоимость была в 10 раз выше, чем в представленных к оформлению.

На белорусской таможне пытались занизить стоимость партии автохимии в 10 раз-3

По данному факту начат административный процесс. Нарушителям грозит штраф до 30 % от стоимости товаров. 

# Контрабанда # происшествия # Фотофакт

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