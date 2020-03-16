На белорусской таможне пытались занизить стоимость партии автохимии в 10 раз

Новости Беларуси. Сотрудники Оперативной таможни выявили факт занижения стоимости партии товаров в 10 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случай произошёл в пункте пропуска «Бенякони». Два транспортных средства следовали из Литвы. В их грузовых отсеках перевозились моторные масла, лакокрасочные материалы, ароматизаторы. Всего 100 тысяч единиц таких товаров.





По документам их общая стоимость составляла порядка 50 тысяч рублей. При досмотре одного из грузовиков сотрудники таможни обнаружили ещё один пакет документов на эти товары. Только указанная в них стоимость была в 10 раз выше, чем в представленных к оформлению.