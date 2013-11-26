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В Калифорнии неизвестный открыл стрельбу около парка. 7 человек ранены

26 ноября 2013 09:48
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Новости США. Очередной случай стрельбы в США. Инцидент произошел в городе Окленд, штат Калифорния. Неизвестный открыл стрельбу около местного парка. По меньшей мере 7 человек получили ранения. Двое из них в критическом состоянии.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Подробности происшествия уточняются.

Тем временем полиции не удалось установить мотивы преступления, совершенного в начальной школе Сэнди Хук. Около года назад 20-летний американец Адам Ламберт застрелил 20 детей и 6 взрослых. После этого кровавого убийства в стране заговорили о введении запрета на продажу боевого оружия. Однако пока поправки к законопроекту остались без должного внимания сенаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба в США

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