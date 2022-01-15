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В Борисове школьный повар систематически воровала продукты и варила дома самогон

15 января 2022 16:14
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Новости Беларуси. В Борисове школьный повар систематически обносила пищеблок учебного заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Охрана и сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью задержали борисовчанку с поличным. Ее остановили на выходе из школы с продуктами общим весом 30 килограммов.

В Борисове школьный повар систематически воровала продукты и варила дома самогон-1

Дома у задержанной также нашли похищенную продукцию контрабандных размеров: 94 килограмма сахара, 45 литров подсолнечного масла, 34 килограмма муки и 120 пачек панировочных сухарей.

В Борисове школьный повар систематически воровала продукты и варила дома самогон-4

Кроме того, через кражу правоохранители вышли на другое преступление. Дома школьного повара ждали 6 литров самогона, 50 литров самогонной браги и аппарат для их производства. Действиям задержанной будет дана правовая оценка.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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