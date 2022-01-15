В Борисове школьный повар систематически воровала продукты и варила дома самогон
Новости Беларуси. В Борисове школьный повар систематически обносила пищеблок учебного заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Охрана и сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью задержали борисовчанку с поличным. Ее остановили на выходе из школы с продуктами общим весом 30 килограммов.
Дома у задержанной также нашли похищенную продукцию контрабандных размеров: 94 килограмма сахара, 45 литров подсолнечного масла, 34 килограмма муки и 120 пачек панировочных сухарей.
Кроме того, через кражу правоохранители вышли на другое преступление. Дома школьного повара ждали 6 литров самогона, 50 литров самогонной браги и аппарат для их производства. Действиям задержанной будет дана правовая оценка.