В аэропорту Минска со взлётно-посадочной полосы выкатился самолёт

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около полудня во время сильного снегопада и метели Airbus А320 авиакомпании «Узбекские авиалинии», выполнявший рейс Ташкент – Минск, успешно приземлился в аэропорту. Однако в момент руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 115 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет.