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В аэропорту Минска со взлётно-посадочной полосы выкатился самолёт

17 января 2022 11:28
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск со взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В аэропорту Минска со взлётно-посадочной полосы выкатился самолёт-1

Около полудня во время сильного снегопада и метели Airbus А320 авиакомпании «Узбекские авиалинии», выполнявший рейс Ташкент – Минск, успешно приземлился в аэропорту. Однако в момент руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 115 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет.  

# Самолет # происшествия # Фотофакт

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