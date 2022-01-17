Прямой эфир

В Минске в клубе во время вечеринки распылили перцовый газ и подожгли дымовую шашку

17 января 2022 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ЧП в столичном клубе. 16 января вечером во время вечеринки в толпе распылили перцовый газ и подожгли дымовую шашку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске в клубе во время вечеринки распылили перцовый газ и подожгли дымовую шашку-1

Концерт одной из столичных групп собрал в основном подростков 15-17 лет. В зале находилось несколько десятков человек. На место происшествия прибыли медики, они оказали помощь пострадавшим. Правоохранители проводят проверку, изъятые фото- и видеоматериалы переданы следователям.  

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Борисове школьный повар систематически воровала продукты и варила дома самогон
15 января 2022 16:14

В Борисове школьный повар систематически воровала продукты и варила дома самогон

В Барановичах ветер разрушил кирпичный забор, а в Могилёве оставил школу без крыши. Метеосводки в Беларуси за 14 января
14 января 2022 17:34

В Барановичах ветер разрушил кирпичный забор, а в Могилёве оставил школу без крыши. Метеосводки в Беларуси за 14 января

Редкое явление для зимы. В Гомеле молния ударила в телевышку
14 января 2022 17:14

Редкое явление для зимы. В Гомеле молния ударила в телевышку