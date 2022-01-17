В Минске в клубе во время вечеринки распылили перцовый газ и подожгли дымовую шашку

Новости Беларуси. ЧП в столичном клубе. 16 января вечером во время вечеринки в толпе распылили перцовый газ и подожгли дымовую шашку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерт одной из столичных групп собрал в основном подростков 15-17 лет. В зале находилось несколько десятков человек. На место происшествия прибыли медики, они оказали помощь пострадавшим. Правоохранители проводят проверку, изъятые фото- и видеоматериалы переданы следователям.