На «Академии наук» хулиган при задержании распылил газ

Новости Беларуси. Футбольный фанат распылил газ на минской станции метро. Утром на «Академии наук» мужчина клеил листовки. Его пыталась остановить служба охраны метрополитена, он начал сопротивляться и распылил газ.

В итоге хулигана задержали сотрудники ОМОНа. Листовки, которые он расклеивал, были на тему футбола.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома (запись в «Твиттере»):

В 9.50 в метро на «Академии наук» фанат клеил листовки. Его задержала служба охраны метро, он начал сопротивляться и распылил газ. Сотрудники ОМОНа задержали хулигана. Он будет доставлен в Советское РУВД. Содержание листовок – футбол. Это предварительная информация.

Инесса Григорович, пресс-офицер РУВД Советского района:

По телефону 102 в милицию поступали звонки граждан с сообщениями о происходящем в метро. Прибывшие сотрудники ОМОНа задержали молодого человека и доставили в комнату милиции. В настоящий момент молодой человек находится в Советском РУВД Минска. По данному факту проводится разбирательство.

Напомним, аналогичный инцидент произошёл примерно год назад на станции метро «Площадь Победы» в Минске. Молодой человек распылил ядовитое вещество перед тем, как двери поезда закрылись. При этом сам в салон не зашел. Пассажиры сообщили машинисту о запахе газа в вагоне. К сожалению, тогда не обошлось без пострадавших (смотрите видео). Четверо детей были доставлены в больницу. Несколько школьников почувствовали себя нехорошо после того, как вышли из метро и сели в автобус.