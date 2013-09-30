По факту драки на футбольном поле в Новогрудке возбуждено уголовное дело. Задержан 21-летний минчанин

Новости Беларуси. Законное продолжение противозаконных действий. По факту драки на футбольном матче в Новогрудке возбуждено уголовное дело. В минувшие выходные во время игры за первенство Гродненской области между командами «Новогрудок» и «Цементник» на поле выбежали заезжие фанаты в масках. То, что происходило дальше, больше походило на привычные для России, но не для нас, – столкновения яростных болельщиков. В чем причина такой агрессии и каковы мотивы нападавших?

Массовая драка произошла на центральном стадионе города Новогрудка. Во время футбольного матча на поле выбежали несколько десятков молодых людей в масках и стали избивать зрителей.

Сайт tvoynovogrudok.ru:

Матч начался как обычно. Футболисты обеих команд вышли на поле, а трибуны начали поддерживать наш родной клуб. В середине первого тайма футболисты красносельского клуба заставили нашего вратаря достать мяч из ворот. После забитого мяча команды поиграли еще несколько минут, и матч резко прервался ужасным событием. Со стороны магазина Старт, на стадион ворвалась группа футбольных хулиганов и набросилась на нашу группу поддержки футбольного клуба «Новогрудок». Здоровенные парни, спортивного телосложения с кулаками бросились на молодых ребят и девушек, которые ничего не подозревая смотрели футбольный матч. Это озверевшее стадо кулаками и ногами наносили удары всем кто попадался на их пути, сорвали баннер, вырвали из рук флаги...

Болельщик с 40-летним стажем Иван Кулеш еще ни разу не пропускал игры своей любимой команды. Пенсионер пришел на стадион и в тот злополучный день. Говорит, ничто не предвещало беды, шла 32-я минута матча, новогрудская команда должна была подавать угловой. В это время на поле появились люди в черных масках.

Иван Кулеш, болельщик футбольного клуба «Новогрудок»:

С той стороны начали сбивать. Наши фанаты тоже были, которые за Новогрудок болели, и дали ответный, потом их перед собою погнали.

Все произошло за считанные минуты. Под напором новогрудских болельщиков нападавшие отступили.

Свидетелями потасовки стали десятки людей: игроки, зрители. Справляться с нападавшими им пришлось своими силами.

Иван Кулеш, болельщик футбольного клуба «Новогрудок»:

Никого не было, никого. Те матчи всегда были: два – тут, два – на калитке и два ходили вдоль трибун, за порядком следили. А сейчас никого абсолютно. Приехали два сержанта и не знали, что делать с тем, которого сбили.

В итоге одного из нападавших удалось задержать. Это 21-летний житель Минска. Остальные скрылись на автомобилях с номерными знаками Минска и Минской области. К счастью, обошлось без серьезных травм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:

С заявлениями в отношении них противоправных действий обратились 2 местных жителя. Это парень 1994 года рождения и девушка, которая на 3 года младше него. По данному факту Новогрудским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Действия нападавших квалифицированы по статье 339 части 2. Это «Злостное хулиганство, совершенное группой лиц».

Игорь Белькович, специалист по работе с болельщиками Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Для Беларуси это абсолютно нетипично. За последние годы не было ни одного случая, когда на стадионах Беларуси происходили какие-то драки, потасовки между болельщиками противоборствующих команд. Если что-то и происходило между болельщиками, то далеко за пределами стадионов. А здесь произошло на стадионе.

Причины ярости заезжих фанатов и мотивы их противозаконного поступка – предмет для прицельного внимания следователей. Выясняется также причастность нападавших к каким-либо фанатским группировкам.