Побывавшая в сирийском плене белоруска рассказала о своем похищении и побеге

Новости Беларуси. 30 сентября поставлена точка в длинной и невероятно запутанной истории белоруски Светланы Маркиянович. Похищенная в начале августа девушка вернулась из Сирии на родину – в город Жодино.

В августе в Интернете появилось видео, на котором под дулами автоматов две девушки: одна сообщала, что она из Молдовы, вторая – из Беларуси. В заложниках они находились более 40 дней пока им не удалось бежать из плена.

Видео с белорусской появилось в Интернете полтора месяца назад. Тысячи просмотров, и в комментариях лишь домыслы. Глядя на все это, никто не мог ответить точно на самые элементарные вопросы: как туда попали девушки и насколько подлинна вся эта ситуация.

Спустя примерно месяц в лентах появилась новость: «Светлана Маркиянович вместе с подругой из Молдавии сбежали из сирийского плена». Белоруска вернулась в родной Жодино. И вот история, произошедшая в ливанском городе, из первых уст.

Светлана Маркиянович:

Когда мы вышли из отеля, они на нас напали, заломали сзади руки, на спине. Закрыли рот и затащили в машину. И только когда мы уже оказались в Сирии, они нам начали говорить, почему нас взяли и что за нас хотят.

42 дня мы там находились. Плохо спалось, мысли были плохие, конечно.

Помочь нам никто ничем не мог, потому что в Сирии война, там кругом бомбят.

Вооруженный конфликт в Сирии идет более двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время он унес жизни свыше сотни тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков вооруженных формирований. Действия не менее захватывающие происходили и в отдельно взятом доме, куда вооруженные люди доставили похищенных девушек.

Светлана Маркиянович:

Это был двухэтажный коттедж без мебели. Нас поселили наверх. Спали на ковриках. Они нас внизу сторожили, там, где главный вход.

Мы из простыней скрутили канат и по канату спустились вниз. Мы побежали в ближайшую мечеть. И служитель церкви нам помог. Мы потом жили неделю у них, с его женой и двумя детьми. А потом нас уже из Сирии забрал наш босс, у которого мы работали.

Больше всего такому повороту событий обрадовалась бабушка Светланы. Зинаиде Михайловне за 80 и она до последнего верила в хэпи-энд этой истории. Ведь у нее, кроме внучки, никого нет. В комнате Светланы все вещи на месте. После полутора месяцев бессониц девушка наконец-то выспалась.

Зинаида Маркиянович, бабушка:

Покормила. Она легла и спала и день, и ночь.

О прошлом 30-летняя Светлана старается меньше говорить и быстрее забыть. Что касается будущего, загадывать наперед тоже не берется. Живет настоящим.

Светлана Маркиянович:

Я рада, что я на родной земле сейчас. Все прекрасно, погода хорошая. Я счастлива, что все закончилось хорошо.