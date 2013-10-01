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Глазированные сырки, которыми отравились школьники в Мозыре, перевозили с нарушениями

01 октября 2013 15:04
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Новости Беларуси. Согласно информации, размещённой на сайте Министерства здравоохранения, именно это стало причиной того, что в продуктах увеличилась патогенная микрофлора, накопились энтеротоксины.

Напомним, полторы недели назад в Мозыре произошло массовое отравление учащихся: за медпомощью обратились более 70 детей. Отмечается также, что в других регионах, куда поставляли продукцию из этой партии, не было всплесков заболеваемости острыми кишечными инфекциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовое отравление

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