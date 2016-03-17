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В Речицком районе груженый лесом грузовик насмерть сбил пенсионерку на велосипеде

17 марта 2016 10:15
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Новости Беларуси. Авария в Речицком районе. Под колесами грузовика погибла 55-летняя местная жительница.

Дмитрий Луцкович, инспектор ДПС отдела ГАИ Речицкого РОВД (в комментарии dneprovec.by):
Грузовой автомобиль МАЗ с прицепом, груженный лесом, двигался в сторону автодороги М 10. В попутном с ним направлении по правому краю проезжей части ехали два велосипедиста, муж и жена – жители деревни Копань. По предварительной информации, женщина не справилась с управлением велосипеда и упала под заднюю ось прицепа. От полученных травм она скончалась на месте ДТП. По данному факту проводится проверка. 

Смертельное ДТП в Гродненской области. На одном и том же участке трассы с интервалом в несколько секунд произошли сразу две аварии. Погибла женщина. Кадры с места происшествия больше напоминают триллер. От одной из машин остался только железный каркас. Здесь подробности.

# происшествия # Авария в Гомельской области

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