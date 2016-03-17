В Речицком районе груженый лесом грузовик насмерть сбил пенсионерку на велосипеде

Новости Беларуси. Авария в Речицком районе. Под колесами грузовика погибла 55-летняя местная жительница.

Дмитрий Луцкович, инспектор ДПС отдела ГАИ Речицкого РОВД (в комментарии dneprovec.by):

Грузовой автомобиль МАЗ с прицепом, груженный лесом, двигался в сторону автодороги М 10. В попутном с ним направлении по правому краю проезжей части ехали два велосипедиста, муж и жена – жители деревни Копань. По предварительной информации, женщина не справилась с управлением велосипеда и упала под заднюю ось прицепа. От полученных травм она скончалась на месте ДТП. По данному факту проводится проверка.



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