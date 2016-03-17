«Воистину родилась в рубашке»: жизнь 4-летней девочки, пострадавшей от удара ножом в Гомеле, вне опасности

Новости Беларуси. Жизнь четырехлетней девочки, которая пострадала от нападения 26-летнего мужчины в Гомеле, вне опасности. Лезвие кухонного ножа не затронуло ни одного жизненно важного органа ребенка. Специалисты считают это настоящим чудом, исходя из траектории движения ножа.

Дмитрий Попков, заместитель начальника управления Гомельского облисполкома (корреспонденту БЕЛТА):

Можно сказать, что ребенка защитили какие-то высшие силы, исходя из траектории движения ножа, которая оставила целыми все жизненно важные органы. Воистину она родилась в рубашке. Сейчас состояние девочки стабильное, у врачей нет опасений за ее жизнь.

Врачи продолжают бороться за жизнь бабушки девочки.

У пожилой женщины проникающее ранение грудной клетки. Прогнозов специалисты пока не дают.



Напомним, шокирующее преступление в Гомеле произошло накануне. Средь бела дня молодой мужчина ворвался в чужую квартиру, схватил нож и начал наносить удары находившимся там 4-летней девочке и ее бабушке. При этом нападавший был полностью голым. На крики сбежались соседи, которые вызвали милицию и скорую, а также помогли задержать нападавшего.

Ничем не примечательного, прилично одетого молодого человека жильцы дома видели сидящим за столом у самого подъезда незадолго до происшествия. Здесь подробности.