16-летняя девушка и четыре юноши устроили в Минске «охоту» на одиноких мужчин

Новости Беларуси. Четырех парней и девушку подозревают в грабеже и разбое.

16-летняя девушка знакомилась с мужчинами в сети и приглашала на свидание. На встрече юная соблазнительница предлагала новым знакомым отправиться к ней домой. Когда пара оказывалась в безлюдном месте, появлялись друзья девушки.

Парни избивали жертву и забирали все имущество.

Не забывали сказать мужчине, что его новая знакомая несовершеннолетняя, и делали вид, что снимают его на камеру мобильного телефона. Молодые люди предупреждали, что, если мужчина обратится в милицию, девушка напишет заявление и его привлекут к уголовной ответственности.

Последний инцидент произошел в Минске на улице Тихой:

жертву ударили по голове железной цепью, забрали мобильный телефон и деньги. Пострадавший добрался до проспекта Победителей, где его заметили военнослужащие воинской части. Правоохранители вызвали скорую и милицию. Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемых.

Как сообщила пресс-офицер Центрального РУВД столицы Татьяна Обозная,

средний возраст задержанных – 17 лет.

Причем самому младшему из них – 14. Если вина подростков будет доказана, то их привлекут к уголовной ответственности: по закону за грабеж и разбой она наступает с 14 лет.