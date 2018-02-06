Суд вынес приговор жителю Ляховичей, изнасиловавшему несовершеннолетнюю дочь

Новости Беларуси. Жителя Ляховичей приговорили к 13 годам колонии за насилие над дочерью.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной суд, местный житель был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Преступление произошло 25 января 2017 года. Нетрезвый отец с применением силы изнасиловал дочь, которая не достигла возраста шестнадцати лет. Мамы несовершеннолетней не было дома – она находилась с младшими детьми у родственников в гостях.

Суд признал мужчину виновным по статьям «изнасилование заведомо несовершеннолетней» и «насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетней». Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В начале августа 2017 года стали известны подробности шокирующей истории.