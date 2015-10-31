224 человека погибли в авиакатастрофе в Египте

Новости Египта. 224 человека погибли. Среди них — гражданин Беларуси. На месте катастрофы российского авиалайнера в Египте продолжается поисково-спасательная операция. Пассажирский самолет, следовавший из курортного города Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове утром 31 октября. Хронологию событий восстановил корреспондент СТВ.

Их ждали домой счастливыми и отдохнувшими, с массой новых впечатлений и подарков. Но никого из пассажиров рейса 9268 родным и близким не суждено было встретить в аэропорту «Пулково». Самолет, следовавший из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, разбился утром 31 октября на Синайском полуострове.

Самолет российской компании «Когалымавиа» вылетел из аэропорта Шарм-эль-Шейха в 6:50 по минскому времени. А спустя всего 23 минуты пропал с экранов радаров. Незадолго до этого экипаж сообщил о технических неполадках и запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. До воздушной гавани авиалайнер не долетел — его обломки нашли в горах на Синайском полуострове вблизи города Эль-Ариш. Спасатели, прибывшие на место крушения, констатировали: выжить не удалось никому. Все 217 пассажиров, в числе которых было 24 ребенка, и 7 членов экипажа, погибли.

Исмаил Шериф, премьер-министр Арабской Республики Египет:

Для выяснения причины крушения самолёта и гибели людей будет создана специальная правительственная комиссия.

Начать поисково-спасательную операцию удалось не сразу — не получалось добраться до места трагедии, мешала плохая погода. К этому моменту из-под обломков удалось достать тела 150-ти человек. Их доставят в Каир, где пройдет процедура опознания. По данным МИД Беларуси, среди погибших есть и наш соотечественник. Имя 28-милетнего могилевчанина значилось в списке пассажиров, а за несколько дней до трагедии молодой человек разместил на своей страничке в социальной сети фотографии с отдыха. Тем временем в Санкт-Петербурге встречают родных и близких погибших в этой страшной катастрофе. Им, как никому, сейчас нужна помощь и поддержка.

Алексей Аникин, начальник главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу:

В настоящий момент в аэропорту создан оперативный штаб, проводится работа по охране общественного порядка. Мы определились о порядке работы с родственниками. Родственников будем встречать в гостинице «Крон плаза». Работает психологическая служба, МЧС России, психологи Санкт-Петербурга.

Главный вопрос — «что же стало причиной авиакатастрофы?» — пока остается без конкретного ответа. Основная версия — отказ работы двигателей.

Оксана Головина, председатель авиакомпании «Когалымавиа»:

Этот самолет соответствует всем нормам, необходимым для выполнения полетов. Если бы у него были какие-то технические неисправности, не позволяющие выполнять рейс, он бы этот рейс не выполнял.

Самолет эксплуатировали более 18 лет. Экипаж неоднократно жаловался на различные неисправности, однако авиалайнер не спешили снимать с полетов. В итоге 31 ноября стало черной датой в истории авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 ноября в России объявлен день траура. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину, а также всем родным и близким погибших в авиакатастрофе.