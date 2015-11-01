«День, в который мы умрем»: 29 человек погибли, 200 пострадали в результате пожара на рок-концерте в Румынии

Новости Румынии. Румыния скорбит по жертвам в ночном клубе в Бухаресте. Число погибших в результате пожара выросло до 29. Сегодня скончались еще двое раненых.
Инцидент произошел во время бесплатного рок-концерта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, причиной пожара стал фейерверк, запущенный во время исполнения композиции под названием «День, в который мы умрем».
В момент трагедии в подземном помещении клуба находились до полутысячи человек. В результате инцидента около 200 серьезно пострадали.
Медики не исключают, что число жертв может возрасти, так как 146 человек получили тяжелые ожоги, причем состояние 25 пострадавших оценивается как критическое.