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«День, в который мы умрем»: 29 человек погибли, 200 пострадали в результате пожара на рок-концерте в Румынии

01 ноября 2015 11:30
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Новости Румынии. Румыния скорбит по жертвам в ночном клубе в Бухаресте. Число погибших в результате пожара выросло до 29. Сегодня скончались еще двое раненых.

Инцидент произошел во время бесплатного рок-концерта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, причиной пожара стал фейерверк, запущенный во время исполнения композиции под названием «День, в который мы умрем».

В момент трагедии в подземном помещении клуба находились до полутысячи человек. В результате инцидента около 200 серьезно пострадали.

Медики не исключают, что число жертв может возрасти, так как 146 человек получили тяжелые ожоги, причем состояние 25 пострадавших оценивается как критическое.

# происшествия # Пожар в клубе

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