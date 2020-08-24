Под Минском Volvo перевернулся и врезался в дерево, погибла женщина

Новости Беларуси. 23 августа около полудня в Минском районе случилось смертельное ДТП.

Как сообщает МВД Беларуси, 23-летний житель Горок за рулём Volvo двигался по трассе Р1. В какой-то момент иномарка выехала за пределы проезжей части и оказалась в кювете.

Автомобиль несколько раз перевернулся, после чего врезался в дерево. В аварии травмы получили водитель, двое взрослых пассажиров и 11-месячный ребёнок. Погибла 42-летняя мать одного из пассажиров.

Все пострадавшие доставлены в больницу.