Прямой эфир

Под Минском Volvo перевернулся и врезался в дерево, погибла женщина

24 августа 2020 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 23 августа около полудня в Минском районе случилось смертельное ДТП.

Как сообщает МВД Беларуси, 23-летний житель Горок за рулём Volvo двигался по трассе Р1. В какой-то момент иномарка выехала за пределы проезжей части и оказалась в кювете.

Автомобиль несколько раз перевернулся, после чего врезался в дерево. В аварии травмы получили водитель, двое взрослых пассажиров и 11-месячный ребёнок. Погибла 42-летняя мать одного из пассажиров.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

На прошлой неделе в Берёзовском районе столкнулись грузовик и легковушка. Погибла водитель Citroen – подробнее здесь.

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в Докшицком районе погибли два человека
24 августа 2020 06:26

На пожаре в Докшицком районе погибли два человека

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 28-летнего мужчины в Минске
23 августа 2020 12:06

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 28-летнего мужчины в Минске

«Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа». Задержан один из координаторов незаконных уличных акций
22 августа 2020 15:32

«Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа». Задержан один из координаторов незаконных уличных акций