Прямой эфир

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 28-летнего мужчины в Минске

23 августа 2020 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства смерти 28-летнего мужчины. Его тело обнаружено 22 августа на улице Парниковой в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. Для выяснения точных причин назначена судебно-медицинская экспертиза. Молодой человек числился без вести пропавшим с 12 августа.

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 28-летнего мужчины в Минске-1

Ряд интернет-ресурсов связали исчезновение и гибель мужчины с происходящими в стране событиями, что не соответствует действительности. Как сообщает Следственный комитет, он не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

# Следственный комитет Беларуси # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа». Задержан один из координаторов незаконных уличных акций
22 августа 2020 15:32

«Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа». Задержан один из координаторов незаконных уличных акций

В Минском районе из-за стиральной машины произошёл пожар в общежитии
22 августа 2020 07:49

В Минском районе из-за стиральной машины произошёл пожар в общежитии

В Берёзовском районе при столкновении с грузовиком погибла водитель легковушки
22 августа 2020 06:26

В Берёзовском районе при столкновении с грузовиком погибла водитель легковушки