Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 28-летнего мужчины в Минске

Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства смерти 28-летнего мужчины. Его тело обнаружено 22 августа на улице Парниковой в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. Для выяснения точных причин назначена судебно-медицинская экспертиза. Молодой человек числился без вести пропавшим с 12 августа.