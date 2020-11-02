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МВД: на несанкционированных мероприятиях 1 ноября задержаны около 300 человек

02 ноября 2020 12:16
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Новости Беларуси. 1 ноября по всей стране прошло 13 протестных акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная – в Минске.

МВД: на несанкционированных мероприятиях 1 ноября задержаны около 300 человек-1

Из польского Telegram-канала людей призвали пройтись к урочищу Куропаты в Минском районе. Протестующие вновь проявляли агрессию, перекрывали проезжую часть, провоцировали милицию на силовые действия.

МВД: на несанкционированных мероприятиях 1 ноября задержаны около 300 человек-4

В районе Логойского тракта против сотрудников ОМОНа было применено самодельное взрывное устройство. Милиция была вынуждена применять спецсредства.

В толпе присутствовала группа анархистов, вооруженная газовыми баллончиками и камнями. Однако те же, кто в толпе ведет себя агрессивно, оказавшись задержанными, очень сильно сожалеют о содеянном.

МВД: на несанкционированных мероприятиях 1 ноября задержаны около 300 человек-7

Был задержан на улице с бело-красно-белым флагом. Больше такого повторять не буду, в содеянном раскаиваюсь.

МВД: на несанкционированных мероприятиях 1 ноября задержаны около 300 человек-10

В настоящее время сделали должные выводы?
– Так точно, да.

Всего вчера были задержаны около 300 человек. К слову, в регионах на протестные марши люди собирались группами не больше 10 человек.

# Акции протеста # происшествия # Татьяна Савчик # Фотофакт

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