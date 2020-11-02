МВД: на несанкционированных мероприятиях 1 ноября задержаны около 300 человек

Новости Беларуси. 1 ноября по всей стране прошло 13 протестных акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная – в Минске.

Из польского Telegram-канала людей призвали пройтись к урочищу Куропаты в Минском районе. Протестующие вновь проявляли агрессию, перекрывали проезжую часть, провоцировали милицию на силовые действия.

В районе Логойского тракта против сотрудников ОМОНа было применено самодельное взрывное устройство. Милиция была вынуждена применять спецсредства. В толпе присутствовала группа анархистов, вооруженная газовыми баллончиками и камнями. Однако те же, кто в толпе ведет себя агрессивно, оказавшись задержанными, очень сильно сожалеют о содеянном.

Был задержан на улице с бело-красно-белым флагом. Больше такого повторять не буду, в содеянном раскаиваюсь.