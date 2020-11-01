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В Гродно мужчина избил местную жительницу за то, что она сделала ему замечание

01 ноября 2020 11:55
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Новости Беларуси. На пути автоколонны «За единую Беларусь» не обошлось без преград от тех, кто хочет не созидать, а ломать и рушить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встраивались в колонну и тормозили движение, пытались вступать в споры и провоцировали на конфликт.

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Активистка гродненского «ИнфоСпецНаза» и вовсе не смогла попасть на автопробег, хоть и входила в число его организаторов. Накануне вечером ее жестоко избил подвыпивший «сторонник перемен» за то, что девушка сделала ему замечание, когда 29-летний житель Гродно развешивал красно-белые ленточки.

В Гродно мужчина избил местную жительницу за то, что она сделала ему замечание-1

Пожалуй, самое шокирующее в этой истории – нападение происходило на глазах у малолетнего ребенка мужчины. Специально для СТВ пострадавшая согласилась дать комментарий. Записывать видео Ольге пришлось из машины скорой помощи.

В Гродно мужчина избил местную жительницу за то, что она сделала ему замечание-4

Ольга Бондарева, жительница Гродно:
Чувствую себя по-среднему, тошнит. Врачи говорят, что сотрясение мозга есть. Говорят, что есть перелом костей черепа. Положили в больницу, сейчас едем госпитализироваться для того, чтобы понаблюдать, не будет ли ухудшения.

В Гродно мужчина избил местную жительницу за то, что она сделала ему замечание-7

Милиции удалось оперативно найти нападавшего. Сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

# Нападение # происшествия # Ольга Бондарева # Фотофакт

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