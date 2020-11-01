В Гродно мужчина избил местную жительницу за то, что она сделала ему замечание

Новости Беларуси. На пути автоколонны «За единую Беларусь» не обошлось без преград от тех, кто хочет не созидать, а ломать и рушить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встраивались в колонну и тормозили движение, пытались вступать в споры и провоцировали на конфликт.

«Невозможно остаться безучастным в происходящем». Как прошёл автопробег «За единую Беларусь» от Минска до Гродно

Активистка гродненского «ИнфоСпецНаза» и вовсе не смогла попасть на автопробег, хоть и входила в число его организаторов. Накануне вечером ее жестоко избил подвыпивший «сторонник перемен» за то, что девушка сделала ему замечание, когда 29-летний житель Гродно развешивал красно-белые ленточки.