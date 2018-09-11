Мужчины получили ожоги 2-й и 3-й степени. В Логойском районе взорвался мини-завод по производству самогона

Новости Беларуси. В Логойском районе взорвался мини-завод по производству самогона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из деревни Старый Млын в реанимацию Логойской больницы доставили минчанина и жителя Новогрудского района с термическими ожогами 2-й и 3-й степени.

По словам пострадавших, они ремонтировали котел бани. После того, как оперативники осмотрели место происшествия, выяснилось, что в здании, где произошел взрыв, молодые люди оборудовали мини-завод вы производству самогона.

Кроме того, на территории домовладения обнаружен 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия найдено 465 литров самогона и 600 литров браги.

Установлено, что дом принадлежит жителю Боровлян. Его местонахождение пока не известно.