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Мужчину с оружием задержали в Гродненском районе возле границы

06 марта 2018 15:54
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Новости Беларуси. Мужчину с оружием задержали возле границы.

Как сообщает ГПК, 4 марта в Гродненском районе был задержан 63-летний гражданин Беларуси. У мужчины при себе было оружие кустарного производства.

На место задержания прибыли правоохранители, сотрудники СК, представители Госинспекции охраны животного и растительного мира.

В ходе обыска на даче у мужчины было выявлено 409 патронов разного калибра, незарегистрированное охотничье ружье и предмет, который похож на пистолет кустарного производства.

По месту проживания мужчины – в Гродно – было найдено незарегистрированное охотничье ружье неустановленной марки и порох.

Предметы были изъяты.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале января нынешнего года в Беларусь пытались незаконно ввезти швейцарские часы и сумку Chanel за 4 тысячи евро (читать далее).

# происшествия # Государственная граница Беларуси

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