Мужчину с оружием задержали в Гродненском районе возле границы

Новости Беларуси. Мужчину с оружием задержали возле границы.
Как сообщает ГПК, 4 марта в Гродненском районе был задержан 63-летний гражданин Беларуси. У мужчины при себе было оружие кустарного производства.
На место задержания прибыли правоохранители, сотрудники СК, представители Госинспекции охраны животного и растительного мира.
В ходе обыска на даче у мужчины было выявлено 409 патронов разного калибра, незарегистрированное охотничье ружье и предмет, который похож на пистолет кустарного производства.
По месту проживания мужчины – в Гродно – было найдено незарегистрированное охотничье ружье неустановленной марки и порох.
Предметы были изъяты.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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