Мужчину с оружием задержали в Гродненском районе возле границы

Новости Беларуси. Мужчину с оружием задержали возле границы.

Как сообщает ГПК, 4 марта в Гродненском районе был задержан 63-летний гражданин Беларуси. У мужчины при себе было оружие кустарного производства.

На место задержания прибыли правоохранители, сотрудники СК, представители Госинспекции охраны животного и растительного мира.

В ходе обыска на даче у мужчины было выявлено 409 патронов разного калибра, незарегистрированное охотничье ружье и предмет, который похож на пистолет кустарного производства.

По месту проживания мужчины – в Гродно – было найдено незарегистрированное охотничье ружье неустановленной марки и порох.

Предметы были изъяты.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.