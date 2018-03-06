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В Слуцком районе мужчина получил ожоги рук и лица, пытаясь самостоятельно потушить пожар

06 марта 2018 15:38
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Новости Беларуси. Ожоги рук и лица – с такими повреждениями 5 марта доставили в больницу жителя деревни Знамя Слуцкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцком районе мужчина получил ожоги рук и лица, пытаясь самостоятельно потушить пожар-1

Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар в сарае. Однако потребовалась помощь спасателей: возгорание ликвидировали специалисты МЧС. Огонь уничтожил кровлю, часть перекрытий. По предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание.

В Слуцком районе мужчина получил ожоги рук и лица, пытаясь самостоятельно потушить пожар-3
# Пожар в Минской области

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