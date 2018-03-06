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Для устранения последствий пожара на Белорусском металлургическом заводе создан оперативный штаб. Репортаж СТВ

06 марта 2018 14:55
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Новости Беларуси. Работу оперативного штаба возглавил министр промышленности. Напомним, накануне из-за ЧП на предприятии остановили работу сразу трех цехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Добриян, СТВ:
На Белорусском металлургическом заводе приостановлен процесс выплавки стали, причиной тому стал пожар. Он произошел 5 марта в 20:40 в коллекторе, где проложены кабели. По ним подавалась электроэнергия. В результате ЧП повреждено более 30 километров изоляции проводки. Пострадавших нет.

Для устранения последствий пожара на Белорусском металлургическом заводе создан оперативный штаб. Репортаж СТВ-1

Для устранения последствий пожара на Белорусском металлургическом заводе создан оперативный штаб. Репортаж СТВ-3

Сергей Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
По прибытию установлено сильное задымление непосредственно в кабельном туннеле. При вскрытии его установлено горение. Силами подразделения МЧС пожар был ликвидирован.

На данный момент технологический процесс выплавки стали на БМЗ остановлен. Не работают три цеха предприятия. На место уже прибыл министр промышленности Беларуси. Причина пожара устанавливается. Организована работа оперативного штаба по устранению последствий возгорания.

Для устранения последствий пожара на Белорусском металлургическом заводе создан оперативный штаб. Репортаж СТВ-6

# происшествия # Пожар # Фотофакт # Сергей Мелешкин

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