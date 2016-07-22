Мужчина выжил, упав в 15-метровый колодец в Клецком районе

Новости Беларуси. История чудесного спасения произошла в Клецком районе. 39-летний мужчина чистил колодец с питьевой водой и в какой-то момент провалился на дно. Глубина сооружения – 15 метров.

После того как работники МЧС подняли мужчину на поверхность, выяснилось, что серьезных повреждений он не получил.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

Поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который при проведении очистных работ упал на дно питьевого колодца (глубина 15 м) на территории частного домовладения в агрогородке Заостровечье Клецкого р-на Минской области по ул. Гоголя. Работниками МЧС спасен (поднят на поверхность) гражданин 1977 г.р. неработающий, в госпитализации не нуждается.

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