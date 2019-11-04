В Микашевичах 5-летний мальчик выпал с балкона восьмого этажа

Новости Беларуси. В Микашевичах с балкона восьмого этажа выпал ребенок.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, устанавливаются обстоятельства падения ребенка с высоты.

Происшествие случилось днем 2 ноября в одной из новостроек. Двое детей, пяти и трех лет, были дома одни. Отец находился на работе, мама ушла в магазин.

Предварительно, старший из братьев увидел через окно детей на улице. Мальчик оделся, обулся и вышел на балкон. Здесь ребенок стал на стульчик и вывалился с балкона.

Мама призналась, что дверь на балкон была закрыта, но сын умел ее открывать.

Упавшего ребенка обнаружила соседка. Она вызвала скорую. Мальчик находится в реанимации.

В семье воспитываются еще двое детей – 16 и 18 лет.