Мужчина устроил стрельбу в кафе в Черногории – погибли 12 человек

Трагедия в Черногории. По меньшей мере 12 человек, включая двоих детей, были убиты, еще четверо получили ранения в городе Цетине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемый в преступлении покончил с собой. По версии следствия, стрелок убил четырех человек в одном из заведений в центральной части города, а затем остальных в другом районе, среди которых есть члены его семьи. Раненые, по словам медиков, находятся в критическом состоянии. Сейчас на улицах города сосредоточены полицейские, в некоторых районах перекрыто движение, а все выезды закрыты. Правительство Черногории объявило трехдневный траур в связи с трагедией, в крупных городах отменены новогодние концерты. После случившегося местные власти рассматривают возможность полного запрета на владение оружием.