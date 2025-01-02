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Мужчина устроил стрельбу в кафе в Черногории – погибли 12 человек

02 января 2025 08:05
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Трагедия в Черногории. По меньшей мере 12 человек, включая двоих детей, были убиты, еще четверо получили ранения в городе Цетине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина устроил стрельбу в кафе в Черногории – погибли 12 человек-2

Подозреваемый в преступлении покончил с собой. По версии следствия, стрелок убил четырех человек в одном из заведений в центральной части города, а затем остальных в другом районе, среди которых есть члены его семьи. Раненые, по словам медиков, находятся в критическом состоянии. Сейчас на улицах города сосредоточены полицейские, в некоторых районах перекрыто движение, а все выезды закрыты. Правительство Черногории объявило трехдневный траур в связи с трагедией, в крупных городах отменены новогодние концерты. После случившегося местные власти рассматривают возможность полного запрета на владение оружием.

# Стрельба # Черногория

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