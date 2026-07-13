Новости по тегу #Черногория

Президент отметил, что славянские народы Беларуси и Черногории объединяют такие национальные черты, как трудолюбие, гостеприимство, дружелюбие и преданность родной земле.
Страна делает ставку на сегмент высококлассного отдыха, однако инфраструктурные задержки, нехватка кадров и рост мировых цен на топливо могут осложнить реализацию планов.
По меньшей мере 12 человек, включая двоих детей, были убиты, еще четверо получили ранения в городе Цетине
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