Прямой эфир

Новости по тегу #Черногория

Лукашенко поздравил народ Черногории с Днем государственности
13 июля 2026 06:27

Лукашенко поздравил народ Черногории с Днем государственности

Черногория входит в подготовку к летнему сезону с серьезными рисками для туристической отрасли
14 мая 2026 07:18

Черногория входит в подготовку к летнему сезону с серьезными рисками для туристической отрасли

Мужчина устроил стрельбу в кафе в Черногории – погибли 12 человек
02 января 2025 08:05

Мужчина устроил стрельбу в кафе в Черногории – погибли 12 человек

Чем еще, кроме организации отдыха, живет Черногория, самая чистая страна Европы?
31 мая 2014 16:25

Чем еще, кроме организации отдыха, живет Черногория, самая чистая страна Европы?