В Жлобинском районе парень воровал деньги из дома и покупал друзьям подарки

Новости Беларуси. В Жлобинском районе молодой человек брал деньги из сейфа и раздавал знакомым подарки.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 3 ноября в милицию обратились двое местных жителей. Они пояснили, что из домашнего сейфа исчезла крупная сумма денег в национальной и иностранной валютах.

Правоохранители узнали, что в частном доме вместе с заявителями живёт 17-летний сын одного из них. Сотрудники милиции выяснили, что с начала осени молодой человек активно покупал разные товары и дарил их своим знакомым. Девушкам вручались мобильники, а парням – планшеты, велосипеды, скутеры.

Обратили внимание на юношу и на рынке, где он тратил денег больше, чем мог бы получать на карманные расходы. Стало очевидно, что единственной возможностью добыть наличность был сейф в доме парня. Молодой человек подобрал ключ к замку и начал брать деньги. Часть средств он тратил на покупку подарков, часть оставлял себе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере». Часть похищенного изъята. Мера пресечения в отношении фигуранта дела не применялась.

Месяцем ранее в Минске парень похитил у родителей друга более 7,5 тысяч долларов.