Мужчина нанял рабочего, а тот распродал хозяйскую технику за полцены и проиграл деньги в казино

Новости Беларуси. Рабочий, делая ремонт в квартире, продал всю бытовую технику хозяина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мужчина нанял 29-летнего минчанина выполнить малярные работы в своей квартире. Договорившись о цене, он передал ключи от жилого помещения, а сам уехал. Не выходя из квартиры, рабочий распродал бытовую технику в интернете за полцены, а вырученные деньги проиграл в игорном заведении.

Максим Евсеенко, начальник отдела уголовного розыска Первомайского РУВД:

В Первомайское РУВД обратился 48-летний минчанин с заявлением в оказании помощи в возврате двух телевизоров, духового шкафа, микроволновой печи, холодильника, стиральной машины, вытяжки, пылесоса, а также варочной панели на общую сумму 11 000 белорусских рублей. Материалы переданы в Первомайский (города Минска) районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь, действиям мужчины дана правовая оценка.

Часть похищенной техники изъята. Известно, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.