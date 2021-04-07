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Мужчина нанял рабочего, а тот распродал хозяйскую технику за полцены и проиграл деньги в казино

07 апреля 2021 17:20
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Новости Беларуси. Рабочий, делая ремонт в квартире, продал всю бытовую технику хозяина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Мужчина нанял рабочего, а тот распродал хозяйскую технику за полцены и проиграл деньги в казино-1

Мужчина нанял 29-летнего минчанина выполнить малярные работы в своей квартире. Договорившись о цене, он передал ключи от жилого помещения, а сам уехал. Не выходя из квартиры, рабочий распродал бытовую технику в интернете за полцены, а вырученные деньги проиграл в игорном заведении.

Мужчина нанял рабочего, а тот распродал хозяйскую технику за полцены и проиграл деньги в казино-4

Максим Евсеенко, начальник отдела уголовного розыска Первомайского РУВД:
В Первомайское РУВД обратился 48-летний минчанин с заявлением в оказании помощи в возврате двух телевизоров, духового шкафа, микроволновой печи, холодильника, стиральной машины, вытяжки, пылесоса, а также варочной панели на общую сумму 11 000 белорусских рублей. Материалы переданы в Первомайский (города Минска) районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь, действиям мужчины дана правовая оценка.

Часть похищенной техники изъята. Известно, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

# Ограбление # происшествия # Максим Евсеенко # Фотофакт

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