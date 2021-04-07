Подробности ЧП на Минском заводе шестерён: очаг возгорания находился в ремонтно-строительном цехе

Новости Беларуси. Новые подробности ЧП на Минском заводе шестерен. Утром 7 апреля здесь произошел пожар на кровле цеха (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя распространилось на площади в 100 квадратных метров. Из-под крыши валил густой дым. На место происшествия прибыло 17 единиц основной и специальной техники. Свидетелем происходящего стала и съемочная группа СТВ. Как выяснилось, очаг возгорания находился в ремонтно-строительном цехе над сушильной камерой.