«Не менее 26 кг запрещённых веществ». У минчанина изъяли наркотики на сумму более 1 млн долларов

Новости Беларуси. В Минске расследуется уголовное дело о незаконном обороте запрещенных веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители потянули за ниточку и распутали целый наркопреступный клубок.

Наталья Корнаушенко, начальник Центрального (г. Минска) районного отдела Следственного комитета Беларуси:

Вечером 5 апреля текущего года в столице около лесного массива правоохранителями задержан сбытчик запрещенных веществ интернет-магазину. Им оказался 31-летний минчанин, в автомобиле которого, а также по месту его жительства и в сделанных им тайниках обнаружено и изъято не менее 26 килограммов запрещенных веществ. По предварительным данным, стоимость изъятого превышает миллион долларов.

Мужчина признан подозреваемым по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь – незаконный оборот психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере. Он задержан, с его участием проводятся следственные действия. В ходе опроса он пояснил, что приехал к лесному массиву, чтобы сделать закладку для дальнейшей продажи запрещенных веществ на территории Республики Беларусь.

6 апреля в ходе проведения дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержаны еще семь лиц, причастных к совершению вышеуказанного преступления. Расследование уголовных дел продолжается.

Из семи задержанных четверо женщин. Впрочем, у жажды «дурных денег» нет ни гендерных, ни возрастных особенностей.