«Не менее 26 кг запрещённых веществ». У минчанина изъяли наркотики на сумму более 1 млн долларов

Новости Беларуси. В Минске расследуется уголовное дело о незаконном обороте запрещенных веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители потянули за ниточку и распутали целый наркопреступный клубок.
Новости Беларуси. В Минске расследуется уголовное дело о незаконном обороте запрещенных веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители потянули за ниточку и распутали целый наркопреступный клубок.
Наталья Корнаушенко, начальник Центрального (г. Минска) районного отдела Следственного комитета Беларуси:
Вечером 5 апреля текущего года в столице около лесного массива правоохранителями задержан сбытчик запрещенных веществ интернет-магазину. Им оказался 31-летний минчанин, в автомобиле которого, а также по месту его жительства и в сделанных им тайниках обнаружено и изъято не менее 26 килограммов запрещенных веществ. По предварительным данным, стоимость изъятого превышает миллион долларов.
Мужчина признан подозреваемым по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь – незаконный оборот психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере. Он задержан, с его участием проводятся следственные действия. В ходе опроса он пояснил, что приехал к лесному массиву, чтобы сделать закладку для дальнейшей продажи запрещенных веществ на территории Республики Беларусь.
6 апреля в ходе проведения дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержаны еще семь лиц, причастных к совершению вышеуказанного преступления. Расследование уголовных дел продолжается.
Из семи задержанных четверо женщин. Впрочем, у жажды «дурных денег» нет ни гендерных, ни возрастных особенностей.
Так, в феврале 2021 года были задержаны двое 17-летних студентов, у которых было изъято около 200 грамм марихуаны. При осмотре жилища одного из задержанных обнаружено еще более 300 граммов особо опасных наркотиков, а также электронные весы, изолента и полимерные пакеты.
Как выяснилось, накануне задержания наркодилеры уже успели разложить в городском парке более 50 закладок с марихуаной и мефедроном. На протяжении как минимум четырех месяцев продавцы вне закона получали психотропы и наркотики от неустановленных лиц, занимались их фасовкой, продажей в интернете и закладкой в тайники.
В ходе допроса студенты пояснили, что предложение о заработке они получили в одном из мессенджеров и, желая заработать легким способом крупную сумму денег, согласились. Работодатель пообещал им полную безопасность и избежание уголовной ответственности в случае задержания. Однако правосудие и третья часть статьи 328-й гласит о другом. Сейчас к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.