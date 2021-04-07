На Минском заводе шестерён произошёл пожар в цеху

Новости Беларуси. ЧП на Минском заводе шестерен. Утром 7 апреля здесь произошел пожар в чердачном помещении цеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают наши журналисты, на месте работает много техники и спасателей.

А вообще за минувшие сутки в столице произошло еще два пожара. Горела магазинная хлебопекарная печь и грузовой автомобиль. Оба возгорания были оперативно ликвидированы. Помощь спасателей также понадобилась минчанам еще в восьми случаях.