На Минском заводе шестерён произошёл пожар в цеху
Новости Беларуси. ЧП на Минском заводе шестерен. Утром 7 апреля здесь произошел пожар в чердачном помещении цеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя распространилось на площади в 100 квадратных метров. Свидетелем происходящего стала и съемочная группа СТВ.
Как сообщают наши журналисты, на месте работает много техники и спасателей.
А вообще за минувшие сутки в столице произошло еще два пожара. Горела магазинная хлебопекарная печь и грузовой автомобиль. Оба возгорания были оперативно ликвидированы. Помощь спасателей также понадобилась минчанам еще в восьми случаях.