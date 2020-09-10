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В Гродно задержан 42-летний участник массовых беспорядков, имеющий не одну судимость

10 сентября 2020 14:30
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Новости Беларуси. О своей активной позиции вдруг вспомнили и гродненские рецидивисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно задержан 42-летний участник массовых беспорядков, имеющий не одну судимость -1

На несанкционированных митингах в областном центре был замечен 42-летний мужчина, имеющий за плечами не одну судимость.

В Гродно задержан 42-летний участник массовых беспорядков, имеющий не одну судимость -4

Где работаете?
Нигде.
Ранее судимы?
 Да.
По какой статье?
 Многим.
Последнее какое преступление было?
 212, часть 2. 205, часть 2. Три месяца ареста.
Когда освободились?
 2020 года, пятого месяца, 21 числа.
Почему не явились в уголовную инспекцию по месту жительства?
Забил немного.  

# Массовые беспорядки # происшествия

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