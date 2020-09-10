В Гродно задержан 42-летний участник массовых беспорядков, имеющий не одну судимость

Новости Беларуси. О своей активной позиции вдруг вспомнили и гродненские рецидивисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О своей активной позиции вдруг вспомнили и гродненские рецидивисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На несанкционированных митингах в областном центре был замечен 42-летний мужчина, имеющий за плечами не одну судимость.
– Где работаете?
– Нигде.
– Ранее судимы?
– Да.
– По какой статье?
– Многим.
– Последнее какое преступление было?
– 212, часть 2. 205, часть 2. Три месяца ареста.
– Когда освободились?
– 2020 года, пятого месяца, 21 числа.
– Почему не явились в уголовную инспекцию по месту жительства?
– Забил немного.