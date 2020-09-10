В Гродно задержан 42-летний участник массовых беспорядков, имеющий не одну судимость

Новости Беларуси. О своей активной позиции вдруг вспомнили и гродненские рецидивисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На несанкционированных митингах в областном центре был замечен 42-летний мужчина, имеющий за плечами не одну судимость.

– Где работаете?

– Нигде.

– Ранее судимы?

– Да.

– По какой статье?

– Многим.

– Последнее какое преступление было?

– 212, часть 2. 205, часть 2. Три месяца ареста.

– Когда освободились?

– 2020 года, пятого месяца, 21 числа.

– Почему не явились в уголовную инспекцию по месту жительства?

– Забил немного.