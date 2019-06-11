Мужчина кричал из окна: на Калиновского горела квартира. Комментарий МЧС

Новости Беларуси. Второй день подряд в столице начинается с пожара, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

11 июня в 9 часу утра горел жилой дом на Калиновского. Огонь охватил квартиру на 4 этаже. Прибывшие спасатели увидели в окне человека, кричащего о помощи. Его тут же спустили вниз на подъёмнике.

Ольга Мельченко, официальный представитель минского управления МЧС:

В результате сильного задымления женщина, находящаяся в соседней квартире с той, из которой спасли мужчину, также была спасена работниками МЧС при помощи маски для спасаемого.

С 4 этажа из-за сильного задымления также было эвакуировано еще 2 человека.