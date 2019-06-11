Автомобильный кёрлинг. На МКАД столкнулись КамАЗ и две легковушки

Новости Беларуси. Сразу две аварии с участием большегрузов произошли 11 июня в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рано утром на улице Селицкого грузовик подрезал Volkswagen, что привело к столкновению. От удара легковушку отбросило на соседнюю полосу, где она задела другую машину. В «автомобильном кёрлинге» пострадал только металл.