Автомобильный кёрлинг. На МКАД столкнулись КамАЗ и две легковушки

Новости Беларуси. Сразу две аварии с участием большегрузов произошли 11 июня в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сразу две аварии с участием большегрузов произошли 11 июня в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Рано утром на улице Селицкого грузовик подрезал Volkswagen, что привело к столкновению. От удара легковушку отбросило на соседнюю полосу, где она задела другую машину. В «автомобильном кёрлинге» пострадал только металл.
Днём на 22-м километре кольцевой в кювет перевернулась фура. За пределами дороги она оказалась после столкновения с машиной дорожных служб. Здесь также обошлось без жертв.