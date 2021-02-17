Мужчина из Борисовского района воровал велосипеды в минских многоэтажках. Сумма ущерба почти 4 000 рублей

36-летний мужчина приезжал в Минск из Борисовского района. Различными способами проникал в подъезды многоэтажек и осматривал их на наличие велосипедов, а после срезал замки. Краденое продавал у себя в районе, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.