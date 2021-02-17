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Мужчина из Борисовского района воровал велосипеды в минских многоэтажках. Сумма ущерба почти 4 000 рублей

17 февраля 2021 19:38
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Новости Беларуси. Минские правоохранители задержали серийного похитителя велосипедов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мужчина из Борисовского района воровал велосипеды в минских многоэтажках. Сумма ущерба почти 4 000 рублей-1

36-летний мужчина приезжал в Минск из Борисовского района. Различными способами проникал в подъезды многоэтажек и осматривал их на наличие велосипедов, а после срезал замки. Краденое продавал у себя в районе, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

Мужчина из Борисовского района воровал велосипеды в минских многоэтажках. Сумма ущерба почти 4 000 рублей-4

Установлено, что за полгода мужчина совершил восемь краж велосипедов. Сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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