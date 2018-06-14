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Муж и жена из Перу прибыли в Минск по чужим паспортам

14 июня 2018 07:08
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Новости Беларуси. 11 июня пограничники задержали гражданку Перу и её мужа, у которых были чужие паспорта.  

Как сообщает Госпогранкомитет, одна из пассажиров рейса «Милан – Минск» предъявила в пункте пропуска не свой паспорт. Женщину задержали. В дальнейшем стало известно, что документ принадлежит родственнице задержанной.  

Через несколько часов пограничников заинтересовал иностранный гражданин, который заявил о потере паспорта на территории аэропорта. В ходе разбирательств было установлено, что мужчина является мужем ранее задержанной гражданки Перу. Супруги вместе прилетели в Беларусь с чужими паспортами.  

Мужчина видел, что его жену задержали во время проверки документов, поэтому не стал идти следом. Вместо этого гражданин отправился в туалетную комнату, переоделся и смыл в унитаз чужой паспорт.  

Супругов задержали до установления личности. В отношении гражданина Перу составлен административный протокол. Ему грозит штраф и депортация.  

В отношении женщины за попытку незаконного пересечения границы Беларуси составлен административный протокол. Отмечается, что за свои действия задержанная может понести уголовную ответственность. Решение будет принято в суде.  

Весной 2018 года в Гродненском районе были задержаны два гражданина Турции.  

Мужчины пытались нарушить границу из Беларуси в Польшу – здесь подробнее.  

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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