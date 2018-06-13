Эффект домино. В Минске столкновение троллейбуса с легковушкой вызывало цепочку ударов между другими авто
Новости Беларуси. 13 июня в 8 утра на улице Кальварийская водитель троллейбуса во время перестроения из первой полосы во вторую не сохранил необходимый боковой интервал и столкнулся с легковушкой из соседнего ряда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это и вызвало цепочку следующих ударов между автомобилями. В ДТП никто не пострадал, однако это вызвало скопление транспорта.
Больше десятка троллейбусов выстроились в одну шеренгу. Пробка продержалась около часа.