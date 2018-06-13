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Эффект домино. В Минске столкновение троллейбуса с легковушкой вызывало цепочку ударов между другими авто

13 июня 2018 17:35
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Новости Беларуси. 13 июня в 8 утра на улице Кальварийская водитель троллейбуса во время перестроения из первой полосы во вторую не сохранил необходимый боковой интервал и столкнулся с легковушкой из соседнего ряда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Эффект домино. В Минске столкновение троллейбуса с легковушкой вызывало цепочку ударов между другими авто-1

Это и вызвало цепочку следующих ударов между автомобилями. В ДТП никто не пострадал, однако это вызвало скопление транспорта.

Эффект домино. В Минске столкновение троллейбуса с легковушкой вызывало цепочку ударов между другими авто-4

Больше десятка троллейбусов выстроились в одну шеренгу. Пробка продержалась около часа.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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