В Минске из-за аварии на «ТЭЦ-2» остановились троллейбусы и не работали светофоры

Новости Беларуси. 13 июня в Минске остановились троллейбусы и не работали светофоры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за частичного отключения электричества в районе Партизанского проспекта и улицы Аранской, улиц Маяковского и Денисовской неожиданно остановилось троллейбусное движение. Это произошло около пяти вечера. Также не работали 13 светофоров. Отключение электроэнергии произошло из-за аварии на «ТЭЦ-2». Через полчаса движение полностью возобновилось.