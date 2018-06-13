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В Минске из-за аварии на «ТЭЦ-2» остановились троллейбусы и не работали светофоры

13 июня 2018 17:21
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Новости Беларуси. 13 июня в Минске остановились троллейбусы и не работали светофоры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске из-за аварии на «ТЭЦ-2» остановились троллейбусы и не работали светофоры-1

Из-за частичного отключения электричества в районе Партизанского проспекта и улицы Аранской, улиц Маяковского и Денисовской неожиданно остановилось троллейбусное движение. Это произошло около пяти вечера. Также не работали 13 светофоров. Отключение электроэнергии произошло из-за аварии на «ТЭЦ-2». Через полчаса движение полностью возобновилось.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # происшествия # Фотофакт

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