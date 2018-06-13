Девушка хотела перепрятать наркотики в ячейку магазина. В Минске задержали парочку, торговавшую психотропами

Новости Беларуси. Неудачная попытка. 21-летнего минчанина задержали с 20 свертками психотропами возле собственной квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ
Новости Беларуси. Неудачная попытка. 21-летнего минчанина задержали с 20 свертками психотропами возле собственной квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ
В этот момент его сожительница решила остатки наркотиков перепрятать в ячейку ближайшего магазина. Однако уйти от ответственности девушке не удалось.
Оперативники задержали нарушительницу, изъяв пакет с 30 граммами порошка и фасовочным оборудованием. Сейчас в отношении парня и девушки возбуждено уголовное дело.