Жителю Гродно за порчу шерингового велосипеда грозит штраф и лишение свободы до 3 лет
Новости Беларуси. Штраф и лишение свободы до 3 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жителя Гродно будут судить за порчу шерингового велосипеда.
Эти кадры накануне вызвали немалый резонанс в соцсетях. Дело было недалеко от станции метро «Парк Челюскинцев». Неизвестный юноша взял транспорт и сбросил его через ограждение вниз на ступеньки. К счастью, из прохожих никто не пострадал.
Вандала задержали быстро, всего за два часа после выходки. Выйти на след злоумышленника быстро помогло видео, которое в соцсетях разместили его друзья. Как выяснилось, парень нигде не учится и не работает, а ранее уже был судим за хулиганство. На этот раз объяснить свой поступок не смог, так как был в состоянии алкогольного опьянения. У него обнаружили 1,7 промилле.
В 2020 году в Минске это единственный случай велосипедного хулиганства. За аналогичное время 2019-го были задержаны и наказаны 15 таких вандалов.