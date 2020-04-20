Жителю Гродно за порчу шерингового велосипеда грозит штраф и лишение свободы до 3 лет

Новости Беларуси. Штраф и лишение свободы до 3 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жителя Гродно будут судить за порчу шерингового велосипеда.

Эти кадры накануне вызвали немалый резонанс в соцсетях. Дело было недалеко от станции метро «Парк Челюскинцев». Неизвестный юноша взял транспорт и сбросил его через ограждение вниз на ступеньки. К счастью, из прохожих никто не пострадал.