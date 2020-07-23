Мотоциклист выехал на встречку и столкнулся с BMW недалеко от МКАД

Новости Беларуси. ДТП недалеко от МКАД. Легковушка столкнулась с мотоциклом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП недалеко от МКАД. Легковушка столкнулась с мотоциклом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
31-летний водитель BMW двигался со стороны микрорайона Степянка в направлении проспекта Независимости. Мотоциклист буквально вылетел на встречку. Избежать столкновения не удалось.
Обошлось без пострадавших. Автомобиль и байк получили механические повреждения.