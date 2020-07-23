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Мотоциклист выехал на встречку и столкнулся с BMW недалеко от МКАД

23 июля 2020 13:42
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Новости Беларуси. ДТП недалеко от МКАД. Легковушка столкнулась с мотоциклом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мотоциклист выехал на встречку и столкнулся с BMW недалеко от МКАД-1

31-летний водитель BMW двигался со стороны микрорайона Степянка в направлении проспекта Независимости. Мотоциклист буквально вылетел на встречку. Избежать столкновения не удалось.

Обошлось без пострадавших. Автомобиль и байк получили механические повреждения.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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