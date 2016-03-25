Москвич пытался вывезти двух белорусских студенток в Китай для занятия проституцией

Новости Беларуси. 29-летнего москвича задержали в десяти километрах от Гродно.

Мужчина связывался с девушками по интернету и предлагал заработок в Поднебесной.

Его предложение заинтересовало двух жительниц Гродно. Россиянин оформил им необходимые документы, рассказал условия работы и передал билеты на самолет. Вместе они отправились в Минск, откуда держали путь в Москву, а затем и в Китай.

Ярослав Василевский, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

В 10 километрах от Гродно, возле посёлка Береговой, автомобиль с гражданином Российской Федерации был остановлен сотрудниками милиции. В салоне находились две девушки 21-го и 19-ти лет, обе студентки заочного отделения одного их университетов. До Поднебесной они не доехали и уже находятся дома. А вот мужчина, предлагавший «клубничную» деятельность, задержан и уже дает признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК «Использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией».

Россиянину грозит лишение свободы от семи до десяти лет.

Напомним, в прошлом месяце в Минске задержали студентку-сутенера. 22-летняя минчанка вовлекла в занятия проституцией 70 девушек из России, Украины и Беларуси. Здесь подробнее.