«Я боюсь, мама, останься со мной». Выживший после взрыва снаряда мальчик до сих пор в шоке

Новости Беларуси. На снаряде в Минской области подорвались трое школьников. Двое погибли. Один раненый. Весь день на месте происшествия в Березинском районе работали следователи и съемочная группа СТВ.

Жители деревни Вешевка:

Горе конечно. Я не знаю, чего они туда пошли…

Для меня это страшно, потому что я сам в детстве пострадал. От этого же. Два пальца оторвало.

Это ужас! Все настолько переживают, плачут. Нет слов…

В деревне Вешевка чуть более двухсот человек. Сегодня здесь только и разговоров, что о большой беде, которая унесла две маленькие жизни. Семилетний Саша, восьмилетний Вася и десятилетний Ваня. Они были не разлей вода. Гулять ушли втроем, а вернулся только один.

Трагедия произошла в этом поле. Прямо возле родной деревни мальчиков. Здесь они гуляли вчера вечером. Здесь нашли снаряд, предположительно Второй Мировой войны. И, по версии местных жителей, решили опробовать опасную игрушку на этом камне.

Молчаливые следы на булыжнике и говорящие перчатки криминалистов. Единственный выживший — десятилетний Ваня — не сразу расскажет, что случилось.

Светлана Колбаско, мама пострадавшего Вани Колбаско:

Мой сын пришел в половину шестого, ничего не сказал. Я его спросила, потому что видела, что он грязный. Он мне отвечает: «Мама, ничего. Я ехал на велосипеде и упал».

Но затем родные заметят кровь и вызовут скорую. Рваная рана ноги. Врачи догадаются о необычной природе травмы, а после реальную историю случившегося ребенок расскажет милиционерам. Пропавших мальчиков искали всей деревней.

Василий Ермолович, отец погибшего:

Мы на работу пошли где-то в 5 часов, а отец Саши уже начал искать. Потом позвонили…

Катя Ермолович, сестра погибшего:

Мы искали, в 4 часа ночи только узнали, что их уже нет…

Тела нашли только ночью. Отец Васи до сих пор не может поверить, что его мальчика больше нет. В их семье было четверо детей, а осталось трое.

Погибший Вася был для Вани не только другом, но и двоюродным братом. Выживший мальчик до сих пор в шоке, признается его мама.

Светлана Колбаско, мама пострадавшего Вани Колбаско:

Он молчит, он плачет. Говорит: «Я боюсь, мама, останься со мной».

С мальчиком работает психолог. Благо, жизни ребенка ничего не угрожает.

Алина Жизневская, главный врач УЗ «Березинская центральная районная больница»:

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. Скорректировано лечение. Ребенок находится в нашем хирургическом отделении.

А это уже школа в Погосте. Сюда ходили ребята. Как обычно втроем. За несколько часов трагедия нескольких семей стала трагедией для всего района.

Алексей Сарнавский, директор ГУО «Погостская средняя школа»:

Конечно, это был шок. Ребята из хороших семей, значились на хорошем счету, в школе участвовали во всех делах, соревнованиях спортивных.

Владимир Новицкий, заместитель председателя Березинского районного исполнительного комитета:

И сегодня мы всеми силами, что может исполнительная власть, мы семьям поможем, окажем им всякое содействие. Не только материальное, но и психологическое.

Как на вспаханном поле могла появиться опасная боеголовка, до сих пор не ясно. Взрыва местные также не слышали. Тем временем, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование взято на личный контроль руководством Следственного комитета.

Эхо войны, роковая случайность, несчастный случай… А пока следователи ищут ответ, известно лишь одно: Сашу и Ваню похоронят завтра. На местном кладбище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.