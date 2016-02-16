22-летняя минчанка вовлекла в занятия проституцией 70 девушек из России, Украины и Беларуси

Новости Беларуси. В Минске задержана студентка-сутенер. В отношении 22-летней жительницы столицы, вовлекшей в занятие проституцией 70 девушек из России, Украины и Беларуси, возбуждено уголовное дело.

Подозреваемая задержана. Во время обыска у нее дома обнаружено и изъято 200 тысяч долларов. Кроме того, арестовано более 130 тысяч долларов на банковских счетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

В поле зрения оперативников по наркоконтролю и противодействию торговлю людьми студентка попала после того, как вернулась из Турции. Оперативниками было установлено, что там она познакомилась с представителем криминального сообщества и вступила с ним в преступный сговор. В течение полугода оперативники документировали преступную деятельность. Девушка через сеть Интернет находила других девушек, которые готовы были оказывать интимные услуги, обеспечивала их переправку за рубеж, расселение в отелях, поиск клиентов. Поиск тех, кто был вовлечен в этот международный канал, безусловно, продолжается.

Это уже третий подобный случай в нынешнем году. В 2015-м белорусские правоохранители перекрыли 16 международных каналов поставки живого товара за рубеж.