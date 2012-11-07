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Москва депортировала в Минск криминального авторитета из Беларуси, не желавшего уезжать самостоятельно

07 ноября 2012 10:31
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Новости Беларуси. С 2011 года 46-летний гражданин Беларуси А.В. Кушнеров был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в совершении преступлений на территории Республики Беларусь.  По данным белорусского МВД, Кушнеров через своих приближенных собирал дань с предпринимателей в Беларуси, организовывал на территории Беларуси различные преступления и координировал деятельность организованных группировок.

Как оказалось, все это время Кушнеров находился в Москве. По данным российского МВД, которые так и не попали в разработку, в Москве Кушнеров контролировал деятельность организованных групп, участники которых занимаются совершением квартирных краж, разбоев, грабежей, а также совершением иных тяжких и особо тяжких насильственных преступлений.

Судя по сообщению пресс-службы МВД России,  Министерство юстиции России после декабря 2011 предписало мужчине  самостоятельно покинуть пределы Российской Федерации, что тот проигнорировал. После этого Федеральной миграционной службой РФ было принято решение о его принудительной депортации за пределы страны. Однако лишь 6 ноября 2012 года милиционеры задержали Кушнерова возле станции метро «Белорусская» в Москве. В этот же день в аэропорту «Домодедово» он был депортирован за пределы России и передан сотрудникам МВД Республики Беларусь.

# происшествия # Беларусь-Россия # Криминал

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