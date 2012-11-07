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Три года бухгалтер обворовывала сирот в школе-интернате под Полоцком

07 ноября 2012 08:22
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Новости Беларуси. На протяжении трёх лет 23-летняя бухгалтер школы-интерната Полоцкого района обворовывала сирот. Девушка, злоупотребляя служебными полномочиями, занималась хищением путем излишнего начисления в итоговую сумму по социальным выплатам.

Итоговые документы утверждались администрацией учреждения образования, а «лишние» деньги девушка без зазрения совести клала себе в карман. За три года «лишними» оказались более 55 миллионов белорусских рублей.

Инна Горбачева, официальный представитель управления СК РБ по Витебской области:
Добыты неопровержимые доказательства вины обвиняемой. Изъяты и изучены многочисленные бухгалтерские документы, рабочий компьютер с программой, подтверждающей способ хищения денег и преступную деятельность обвиняемой.

В ходе следствия девушка свою вину признала, более того, вернула все присвоенные деньги. Однако избежать уголовной ответственности ей так и не удалось.  На основании части 4 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь экс-бухгалтер приговорена к 5 годам лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества, также она сроком на два года лишается права занимать должность, сопряженную с хранением, учетом и распоряжением деньгами и иными материальными ценностями. Суд учел некоторые смягчающие обстоятельства и назначил отсрочку в исполнении наказания на три года.

# происшествия # Хищение

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