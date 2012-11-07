Разбойное нападение на заправку под Минском. Преступники разыскиваются

Новости Беларуси. Вооружённое нападение на заправку в деревне Добронево Логойского района произошло в понедельник, 5 ноября.

Двое неизвестных в масках под покровом ночи ворвались на автозаправочную станцию. Угрожая сотрудникам предметом, похожим на обрез, преступники похитили всю выручку: 807 тыс. белорусских рублей, около 2000 российских рублей и $140, после чего скрылись.

Следователи допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. В момент нападения в помещении находились два человека, оба сотрудники заправки.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК «Разбой». Налётчикам грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, проводится комплекс оперативно-следственных и розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и их задержание.

Происшествие на автозаправочной станции – второе вооружённое нападение за последние несколько недель. Напомним, в октябре в разгар рабочего дня в центре Минска совершено вооруженное нападение на одно из столичных отделений банка. Нападавший был вооружен, ножом он ранил одну из сотрудниц банка. Похитив более 30 млн белорусских рублей, мужчина скрылся.

Преступник задержан, им оказался 39-летний гражданин Грузии, имеющий временную регистрацию в Минске. По факту преступления Центральным районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 207 (Разбойное нападение) Уголовного кодекса Беларуси.