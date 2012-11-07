За роспись стен в Минске задержаны восемь подростков: вандализм или искусство?

Новости Беларуси. На фоне разрисованных стен во дворе жилого дома по проспекту Независимости подростки планировали устроить фотосессию. Коррективы в планы юных «художников» внесла столичная милиция. Подросткам по 15–16 лет, в отношении старших из них решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Факты так называемого уличного вандализма выявляются в Минске еженедельно. 3 ноября, например, в подземном переходе станции метро «Парк Челюскинцев» во время настенной росписи задержали двоих 16-летних подростков. На следующий день родители вместе с детьми собственноручно отмывали граффити со стен.

В мае неизвестные художники в качестве холста выбрали вагоны электрички, однако их работа попала не в историю искусств, а в криминальную хронику. Произошел арт-инцидент ночью на столичном остановочном пункте «Институт Культуры». Для того, чтобы создать граффити на двух вагонах, правонарушителям потребовалось около трёх часов, а чтобы ответить за хулиганство в случае поимки пришлось бы заплатить весомый штраф – до 50 базовых величин.



Чаще всего местом для незаконного творчества доморощенные граффитисты выбирают фасады зданий, подземные переходы, остановки общественного транспорта. Городу при этом наносится ущерб в десятки миллионов рублей. Уличные художники, в случае задержания, объясняют свои поступки желанием пошутить или выразить приверженность какому-либо музыкальному течению или спортивной команде.



С начала 2012 года за нанесение надписей на фасады зданий и других сооружений к административной ответственности привлечены более 30 человек. Если размер ущерба признается значительным, то действия злоумышленника подпадают под уголовную ответственность. В частности, по ст. 218 УК Беларуси (умышленное уничтожение либо повреждение имущества) возможно наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет. Впрочем, как сказали в ГУВД, к подобным мерам в последние годы прибегают редко. Чаще всего граффитисты отделываются административными штрафами и возмещением материального ущерба.

Где заканчивается вандализм и начинается искусство? – таким вопросом задалась корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Как удалось выяснить, для настоящих профи и тех, кто хочет стать художником-граффитистом, в столице созданы все условия. Есть специальные кружки, где можно воплотить на стене свои самые смелые идеи. Для мастеров уличного искусства несколько раз в год проводят фестивали и конкурсы. Есть и те, которым за роспись на фасаде платят деньги.

Егор Никандров, организатор городского фестиваля граффити:

Мы формируем списки организаций, у которых, к примеру, остаются заборы, незакрашенные части местности. На этих участках могут быть нарисованы граффити. Ребята могут придти и позаниматься. Некоторые организации даже выделяют денежные средства, чтобы это реализовать.

В последнее время во многих странах мира стало модным рисование так называемых 3D-граффити. История уличного искусства берёт начало в 70-х годах, когда только набирали обороты рисунки граффити, выполненные молодыми бунтарями на стенах. Год от года течение становилось все популярнее, а новых направлений все больше. Современный стрит-арт – не просто неразборчивые абстракции на улицах города, а настоящие произведения искусства, украшающие серые урбанистические пейзажи по всему миру. Благодаря развитию рисунка, новым технологиям и фантазии художников мир захлестнула волна 3D-изображений, которые, возникнув на асфальте, словно из ниоткуда, переносят зрителя в другой мир.

Напомним, в конце июля в Минске прошёл первый в Беларуси стрит-арт фестиваль 3D-рисунков «Вокруг света за 8 часов». Восемь команд в течение восьми часов создавали пейзажи и достопримечательности Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Шанхая.

Практика показывает: если хочешь стать настоящим граффитистом, кроме огромного желания и способностей, нужно ещё и разрешение. А поле деятельности граффитистов-профессионалов в Беларуси широкое: государственные ведомства заказывают настенную живопись, чтобы оживить фасады зданий, стены внутри арок в многоэтажных зданиях или строящихся сооружений; частные фирмы используют услуги мастеров граффити для декорации стен, как снаружи, так и внутри зданий. Кроме того, граффити, на законных основаниях, естественно, используется и как средство наружной рекламы.

Бывает, что настенную живопись белорусы заказывают при ремонте квартир, на фасадах коттеджей, на стенах хозяйственных сооружений, на асфальте во дворе.