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Мощный взрыв у входа в банк в центре Киева: разбиты витрины и стекла машин

02 апреля 2015 07:51
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Новости Украины. В центре украинской столицы прогремел мощный взрыв. Устройство было заложено у входа в банк. К счастью, никто не пострадал. Однако серьезные повреждения получило само здание: там разбиты несколько витрин и разрушен металлический каркас холла.

Также взрывной волной разбило стекла нескольких машин, припаркованных на ближайшей стоянке.

На месте ЧП сейчас работают саперы и милиция. Им предстоит выяснить происхождение бомбы, а также проверить здание банка на наличие угрозы нового взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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