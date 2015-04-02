Мощный взрыв у входа в банк в центре Киева: разбиты витрины и стекла машин

Новости Украины. В центре украинской столицы прогремел мощный взрыв. Устройство было заложено у входа в банк. К счастью, никто не пострадал. Однако серьезные повреждения получило само здание: там разбиты несколько витрин и разрушен металлический каркас холла.

Также взрывной волной разбило стекла нескольких машин, припаркованных на ближайшей стоянке.

На месте ЧП сейчас работают саперы и милиция. Им предстоит выяснить происхождение бомбы, а также проверить здание банка на наличие угрозы нового взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.